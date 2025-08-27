عملیات اجرایی ۲ پروژه عمرانی در روستای کنارکوه دیلم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم عصر چهارشنبه در آئینی که همزمان با هفته دولت و با حضور معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای کنارکوه و جمعی از مدیران ادارات برگزار شد، اظهار کرد: سردر ورودی این روستا با اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی از محل اعتبارات نفت و با کارفرمایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث خواهد شد.

اسماعیل کاظمی همچنین از احداث ساختمان دهیاری این روستا با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری خبر داد و افزود: این ۲ پروژه که در مجموع ۳۵ میلیارد ریال اعتبار دارند، نقش مهمی در توسعه و عمران روستا و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ساکنان آن ایفا خواهند کرد.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه احداث پارک و پیاده‌روهای ورودی روستا با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال، بر اساس گزارش دهیاری و شورای روستا، تصریح کرد: اجرای چنین پروژه‌های عمرانی، گامی مهم در راستای پیشرفت متوازن و عادلانه در تمامی نقاط شهرستان است که تحقق آن تنها با همکاری و پشتیبانی همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی ممکن خواهد بود.