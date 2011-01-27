433 پروژه روستایی در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد پویافر عصر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به اینکه پروژه های عمرانی روستایی در دو بخش طرحهای عمرانی روستایی دستگاههای اجرایی و طرحهای عمرانی دهیاری ها اجرا می شود، گفت: در مجموع 433 پروژه عمرانی در سطح 358 روستای استان هرمزگان با اعتباری معادل 850 میلیارد و 894 میلیون ریال در دهه فجر امسال بهره برداری می شود.

پویافر افزود: در بخش پروژه های عمرانی روستایی مربوط به دستگاههای اجرایی 25 پروژه راه روستایی در 25 روستا با اعتبار36 میلیارد و 550 میلیون ریال، 17 طرح برق رسانی در 17 روستا با اعتبار 336 میلیارد و 16 میلیون ریال، هفت طرح آبرسانی با اعتبار 20 میلیارد و 113 میلیون ریال ، احداث 34 مدرسه با اعتبار 90 میلیارد و 420 میلیون ریال در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: همچنین 18 روستا با اعتباری معادل 21 میلیارد و 600 میلیون ریال تحت پوشش خدمات ارتباط مخابراتی قرار گرفته اند، پروژه های بخش کشاورزی شامل حذف و جایگزینی نخیلات، بندانحرافی، مرغداری، آبیاری تحت فشار در 20 روستا با اعتبار 173 میلیارد و 564 میلیون ریال همچنین23 طرح آبخیزداری و کنترل سیل در 23 روستا با اعتبار 33 میلیارد و 252 میلیون ریال، ساخت دو سالن ورزشی با اعتبار 750 میلیون ریال ، 32 طرح هادی و بهسازی روستایی با اعتبار 79میلیارد و 496 میلیون ریال و ساخت 35 خانه بهداشت و مراکز درمانی با اعتبار 12 میلیارد ریال از دیگر پروژه های روستایی دستگاههای اجرایی است.

پویافر با اشاره به اینکه امسال در مجموعه دهیاری ها اقدامات قابل توجهی انجام شده است، خاطر نشان کرد: پروژه هایی که مستقیما توسط دهیاری ها انجام شده شامل احداث 79 پارک و بوستان روستایی با اعتبار 13 میلیارد و 40 میلیون ریال، 43 ساختمان دهیاری با اعتبار بالغ بر شش میلیارد ریال، بهسازی و آسفالت معابر در 25 روستا با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 685 میلیون ریال، روشنایی معابر در 19 روستا با اعتبار یک میلیارد و 760 میلیون ریال، ساماندهی آرامستانها با اعتبار سه میلیارد و 700 میلیون ریال، هفت طرح پسماند و جمع آوری زباله در هفت روستا با اعتبار دو میلیارد و 320 میلیون ریال و احداث اماکن ورزشی – فرهنگی در شش روستا می باشد.

به گفته وی، احداث سد بتنی، ایجاد فضای سبز و احداث ساختمان مهد کودک از دیگر پروژه های متفرقه بوده که توسط دهیاری ها در پنج روستا اجرا شده است و در مجموع در بخش دهیاری ها 220 پروژه با اعتباری معادل 47 میلیارد و 133 میلیون ریال در ایام مبارک فجر بهره برداری می شود.

پویافر تصریح کرد: علاوه بر این پروژه ها، امور روستایی استانداری با همکاری سازمان بنیاد شهید و دهیاری ها، ساماندهی 57 گلزار شهدا و 10 خانه عالم را با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی را آماده بهره برداری دارد.

وی ابراز داشت: اعطاء وام 500 میلیارد ریالی به متقاضیان بخش کشاورزی و صدور مجوز 155 دهیاری در روستاهای بالای 60 خانوار در استان (با پیگیری استانداری)که از طرف وزرات کشور ابلاغ خواهد شد، از دیگر اقدامات انجام شده می باشد.

پویافر خاطرنشان کرد: تجهیز 100 دهیاری به امکانات نرم افزاری و ماشین آلات مختلف خدماتی و آموزش دهیاری ها در قالب توسعه پایدار روستایی، قوانین و مقررات مالی، اشتغال و انجام زیرساختهای روستایی در دهیاری های شرق استان از جمله اقدامات اخیر امور روستایی استانداری بوده که آموزش دهیاری های غرب و جزایر را نیز در دستور کار خود داریم.