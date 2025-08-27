به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست چهارشنبه شب در آئین تجلیل از کارمندان دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات کارمندان اظهار کرد: آنچه بر دوش ما و شماست امانتی است که باید با دقت و امانتداری به اهل آن واگذار شود.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از رضایتمندی مردم در گرو رفتار و نحوه پاسخگویی کارمندان است، افزود: شاید نتوانیم به همه مراجعات پاسخ مثبت بدهیم اما با بیان نرم، حوصله و سعه صدر می‌توانیم مردم را راضی نگه داریم.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: مدیران باید همواره به دنبال گره‌گشایی از مشکلات مردم باشند و با روحیه خدمتگزاری در جهت رفع نیازهای آنان تلاش کنند.

وی با تقدیر از تلاش‌های فرماندار دشتی و معاونان وی، افزود: همراهی و همدلی مسئولان اجرایی شهرستان در راستای خدمت به مردم ستودنی است.

حجت‌الاسلام زاهد دوست همچنین با تبریک موفقیت و افتخارآفرینی دو جوان دشتیاتی در مسابقات جهانی، این موفقیت را موجب شادی و سربلندی مردم شهرستان دانست.