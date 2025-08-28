ارادت پیرمرد ۹۶ ساله قاینی به امام رضا(ع)؛ زیارت با پای پیاده

به گزارش خبرنگار مهر، در دهه آخر ماه صفری که پشت سر گذاشتیم، پیرمرد ۹۶ ساله روستای شهرک قدس شهرستان قاینات، خراسان جنوبی برای پنجمین سال متوالی، مسیر ۴۸۰ کیلومتری روستای خود را تا مشهد مقدس پیاده‌روی کرد.

حجت‌الاسلام سهرابی نژاد رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاینات در گفت و گو با مهر درباره همت این پیرمرد قاینی اظهار کرد: هر ساله ۱۵ کاروان پیاده از شهرستان قاینات برای عرض ارادت به ساحت مقدس علی بن موسی الرضا (ع) مسیر ۴۵۰ کیلومتری را طی طریق می‌کنند.

وی افزود: این مرد مومن موی سپید که غلامعلی غفاری نام دارد و اهل شهرک قدس قائن است تاکنون پنج بار پای پیاده به مشهد و زیارت امام رئوف مشرف شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاینات افزود: ما و جمعی از دوستان هیئتی به دیدار اول جناب آقای غفاری رفتیم و ایشان مطرح می‌کرد که در مسیر زیارت برای سلامتی و امن و امان بودن کشور دعا می کرده است.

سهرابی نژاد تأکید کرد: آقای غفاری در ۹۶ سالگی حدود ۹ روز در مسیر پیاده روی قاین به سمت مشهد مقدس بوده است.

وی افزود: همه این موارد گوشه‌های از ایمان و ارادت مردم خراسان جنوبی و شهرستان قاین به محضر معصومین (ع) است که بی شک برکت آن برای شهر و استان ما خواهد بود.