تجلیل از پیرغلام اهل بیت (ع) بیرجندی در چهارمین رویداد «مقام مجنون»

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی با عطر دل‌انگیز مدیحه‌سرایی و ذکر فضایل حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، از «حسین محمددوست»، شاعر آیینی و پیرغلام وفادار اهل‌بیت (ع) که سال‌هاست با زبان شعر و قلم به خدمت‌گزاری خاندان وحی مشغول است، قدردانی شد.

مسئول بنیاد دعبل خزاعی خراسان جنوبی در این مراسم هدف از برگزاری چنین آیین‌هایی را تکریم و پاسداشت از سرمایه‌های معنوی و فرهنگی استان دانست و اظهار داشت: «برگزاری رویداد مقام مجنون، فرصتی مغتنم برای شناسایی، تجلیل و انگیزه‌بخشی به این افراد خدوم و گمنام است.

سید محمد حسینی، استاد محمددوست را گنجینه‌ای ارزشمند و نمونه‌ای بارز از عاشقان راستین امام رئوف (ع) خواند و افزود: اشعار ایشان، آیینه تمام‌نمای عشق و ارادت به ساحت اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

در این مراسم، «نشان حبیب» به عنوان عالی‌ترین نشان تقدیر این بنیاد، به پاس سال‌ها مجاهدت فرهنگی و سرایش اشعار ناب آیینی، به وی اهدا شد.

همچنین برگزاری محافل شعر و مدیحه‌سرایی در مدح حضرت ثامن‌الحجج (ع) و همچنین گرامی‌داشت حماسه غرورآفرین «جنگ ۱۲ روزه» در دفاع از حریم حرم اهل‌بیت (ع)، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.