۶۰ درصد مدارس استان سمنان نیازمند نوسازی فوری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش در محل استانداری سمنان بابیان اینکه وجود مدارس قدیمی و فرسوده در شأن دانش آموزان نیست، ابراز داشت: میبایست برای همه افراد امکان بهرهمندی از فضای مطلوب آموزشی فراهم شود.
وی با بیان اینکه مشکلات عمرانی در حوزه مدارس میبایست رفع شود، افزود: انتظار میرود تا برای حل این چالش اعتبارات ویژه به منظور نوسازی مدارس فرسوده اختصاص یابد.
عضو خانه ملت با بیان اینکه به دلیل کمبود فضای آموزشی برخی مدارس به صورت پرتراکم و دو شیفته دایر هستند، ابراز داشت: با بهره برداری از طرحهای جدید انتظار میرود این کمبود و نواقص در استان رفع شود.
گلرو با بیان اینکه ۶۰ درصد مدارس نیازمند بازسازی و نوسازی هستند، تصریح کرد: اختصاص اعتبارات در کنار مشارکت خیران مدرسه ساز میتواند تحول آموزشی خوبی در استان ایجاد کند.
وی افزود: برنامهریزی لازم برای توسعه فضاهای آموزشی انجام گرفته و در این مسیر میطلبد تا تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی در اولویت قرار گیرد.
