باند سارقان موتورسیکلت در تهران منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت از یکی از شهروندان در سطح حوزه، پیگیری موضع و دستگیری عوامل این سرقت در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه قرار گرفت.
سرهنگ بهرامی در ادامه افزود: مأموران پس از مراجعه به محل وقوع سرقت و بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته و انجام تحقیقات ویژه موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه دو نفر از سارقان شدند و با کسب مجوز از مقامات قضائی به مخفیگاه آن مراجعه کردند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: مأموران پس از ورود به مخفیگاه موفق به دستگیری دو نفر سارق و ۴ نفر دیگر از همدستان این سارقان شدند. در بازرسیهای اولیه از مخفیگاه متهمان موفق به کشف ۸ دستگاه موتورسیکلت سرقتی شدند.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان در کلانتری به جرم ارتکابی اعتراف کردند و در بررسیهای بیشتر مشخص شد که همه این متهمان دستگیر شده که زیر سن قانونی نیز بودند دارای سوابق کیفری میباشند متهمان جهت رسیدگی به پرونده تحویل مقام قضائی شدند.
سرهنگ رسول بهرامی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن وسایل نقلیه خود و عدم پارک آنها در محلهای تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقتها جلوگیری کنند.
