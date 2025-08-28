رقابت «سردباد» در جشنواره فیلم ونکوور؛ پوستر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فیلم، «سردباد» با نام جهانی The Bora به کارگردانی محمد اسماعیلی در نمایش پریمیر آمریکای شمالی خود، به بخش رقابتی «ونگارد» چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم ونکوور کانادا راه پیدا کرد.

بخش ونگارد یکی از مجموعه‌های رقابتی اصلی در فستیوال ونکوور VIFF است که آثار نسل جدید و استعدادهای در حال ظهور بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد. هدف آن، ارائه دیدگاه‌های تازه و منحصربه‌فرد در سینما است.

فیلمنامه فیلم «سردباد» که اولین نمایش جهانی آن در فستیوال توکیو ۲۰۲۴ بود، به تهیه‌کنندگی مشترک آرش شجاعی و بیژن میرباقری، به صورت مشترک توسط پیمان اسماعیلی و محمد اسماعیلی بر اساس داستان کوتاهی از کتاب «برف و سمفونی ابری» نوشته پیمان اسماعیلی از نشر چشمه نوشته شده است.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «سردباد» آمده است: «سه کوهنورد حرفه‌ای در جریان صعود زمستانی مفقود می شوند و پلیس معتقد است که قتلی اتفاق افتاده است …».

حمیدرضا آذرنگ، مجید آقا کریمی، خسرو احمدی، ماهور احمدی، نازنین احمدی، پاوان افسر، محمد حیدری، میثم دامن زه، توماج دانش بهزادی، کوروش سلیمانی، مهرداد ضیائی، ابراهیم عزیزی، محمدرضا غفاری، نادر فلاح، بابک کریمی، حامد کمیلی و مهران نائل، بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل اصلی ساخت این فیلم عبارتند از: تهیه‌کنندگان: آرش شجاعی، بیژن میرباقری، مجری طرح: نیما عباسپور، جانشین تهیه و مدیر تولید: داود شیرعلی، نویسندگان: پیمان اسماعیلی، محمد اسماعیلی، کارگردان: محمد اسماعیلی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، طراح گریم: مهدی صیاد، طراح صحنه: حامد اصلانی، مدیر صدابرداری: امیر عاشق، طراح لباس: مسیحا اصلانی، مدیر برنامه‌ریزی: امیرعلی کشاورز، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، موسیقی: مهدی پناهی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح گرافیک: محمد هوشمندی، عکاس: یونس امینی تیرانی، مدیر تدارکات: مهدی مجلل، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: علی رشیدی، تصحیح رنگ: نیما دبیر زاده، استودیو خط فرضی، گروه تدارکات: هومن جعفری، حمیدرضا دهلقی.

عرضه و پخش بین‌المللی فیلم بر عهده محمد اطبایی (مستقل‌های ایرانی) است.

چهل و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونکوور که جزو برترین جشنواره‌های سینمایی آمریکای شمالی است از ۱۰ تا ۲۰ مهر برابر با ۲ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ در ونکوور کانادا برگزار می‌شود.