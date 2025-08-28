به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، مجموعهای از راهکارهای هوشمند خود را در حوزه مدیریت ناوگان و خودروی متصل ارائه میدهد.
در این رویداد تخصصی، ایرانسل با معرفی سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS) و سرویس خودروی متصل (Connected Cars)، نوآوریهای خود را در زمینه بهینهسازی فرآیندهای حملونقل، افزایش بهرهوری و ارتقای ایمنی به نمایش میگذارد.
سامانه مدیریت هوشمند ناوگان ایرانسل (FMS)، یک راهکار جامع و یکپارچه مبتنی بر اینترنت اشیا و فضای ابری است که امکان جمعآوری و تحلیل تمامی اطلاعات قابل اندازهگیری خودروها را فراهم میکند. این سامانه از سه بخش اصلی شامل سختافزار و سنسورها، بستر انتقال اطلاعات و نرمافزارهای مدیریتی تشکیل شده و با ترکیب این اجزا، قابلیت مدیریت کامل ناوگان، کنترل عملکرد رانندگان و خودروها، نظارت بر بار و سوخت، مدیریت تعمیر و نگهداری خودرو و برنامهریزی مأموریتها و پروژهها را در اختیار کسبوکارها قرار میدهد.
از ویژگیهای کلیدی این سامانه میتوان به مدیریت کاربران با سطوح دسترسی متفاوت، پردازش نقشه و سرویسهای مکانمحور، پشتیبانی از پروتکلها و سختافزارهای مختلف ردیاب و همچنین قابلیت تطبیق با صنایع گوناگون از جمله مواد غذایی، دارویی، امدادی، نفت و گاز، خدمات شهری، حملونقل عمومی و حتی صنعت بیمه اشاره کرد.
سرویس خودروی متصل ایرانسل نیز با بهرهگیری از حسگرها و تجهیزات پیشرفته، خودرو را به یک وسیله نقلیه هوشمند تبدیل میکند. این سرویس با استفاده از ابزارهایی همچون دوربین نظارت بر رفتار راننده (با قابلیت هشدار خوابآلودگی، حواسپرتی و تماس اضطراری SOS)، دوربین نظارت بر جاده (تشخیص خطوط و تابلوها و شناسایی عابران)، دستگاه رادار (تشخیص محرکها و هشدارهای ایمنی لحظهای)، دستگاه ردیاب (ردیابی آنلاین خودرو و ارسال هشدارهای اضطراری) و Telematics Box (ارتباط با ECU و ارسال دادهها بر بستر اینترنت 4G و تحلیل رفتار راننده)، امکان افزایش ایمنی سفر و هوشمندسازی وسیله نقلیه را فراهم میکند.
علاوهبر تجهیزات، اپلیکیشن خودروی متصل ایرانسل نیز با رابط کاربری ساده، امنیت دادهها، قابلیت مقیاسپذیری و کاهش اثرات زیستمحیطی، تجربهای نوین از حملونقل هوشمند را در اختیار کاربران قرار میدهد.
راهکارهای سازمانی ایرانسل در حوزه حملونقل، با تکیه بر فناوریهای نوین همچون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و شبکههای پرسرعت، نقشی کلیدی در حرکت به سمت حملونقل هوشمند و پایدار ایفا میکنند.
ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته از ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و ایرانسل از ساعت ۹ تا ۱۵ با حضور در سالن ۶ در این رویداد، میزبان فعالان و متخصصان حوزه حملونقل و لجستیک خواهد بود.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به صفحه اصلی وبسایت راهکارهای سازمانی ایرانسل مراجعه کنند. همچنین میتوان با شمارهگیری کد دستوری #۳* از خطوط ایرانسلی یا ارسال ایمیل به نشانی EB@mtnirancell.ir، با کارشناسان ایرانسل، در ارتباط باشند.
