  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

انبار نگهداری سوخت قاچاق در سیریک لو رفت

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان سیریک از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک بارانداز و محل نگهداری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان نیا اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری مرکزی شهرستان سیریک در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی یک بارانداز و محل نگهداری سوخت را در سوار روستای میشی شناسایی شد.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی و با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از یک بارانداز و محل دپو، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی سوخت‌های قاچاق کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و هر ساله شاهد تلفات جانی زیادی در اثر تردد خودروهای قاچاقچیان سوخت هستیم، انتظامی این شهرستان با تمام توان با این پدیده شوم مقابله و برخورد می‌کند.


