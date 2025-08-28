به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شمسالشموس در شهرک تحقیقاتی اصفهان با حضور حسین سیماییصراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان افتتاح و کلنگزنی شد.
این پروژه که در قالب برنامههای هفته دولت به بهرهبرداری رسید، با سرمایهگذاری و اجرای شرکت نواندیشان صنعت فولاد محقق شده و به عنوان یکی از طرحهای پیشرو در حوزه مدیریت سبز، گامی مهم در راستای توسعه انرژیهای پاک و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.
نیروگاه شمسالشموس متشکل از سه واحد یک مگاواتی است که فاز نخست آن در مدت کمتر از چهار ماه و با سرمایهای بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال ساخته و راهاندازی شده است. مسئولان حاضر در آئین افتتاح تأکید کردند این سرعت عمل و کیفیت اجرا بیانگر توانمندی متخصصان داخلی و نقشآفرینی بخش خصوصی در مسیر توسعه پایدار کشور است.
بر اساس قرارداد مشارکت، این نیروگاه به مدت ۲۰ سال فعالیت خواهد داشت و انتظار میرود با کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و پایدارسازی شبکه برق منطقه، نقش بسزایی در تأمین انرژی ایفا کند.
با تکمیل فازهای بعدی این طرح، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در کشور افزایش خواهد یافت و گامی دیگر در جهت استفاده گسترده از منابع تجدیدپذیر برداشته میشود.
