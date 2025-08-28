  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

افتتاح فاز نخست نیروگاه خورشیدی شمس‌الشموس در شهرک تحقیقاتی اصفهان

اصفهان - فاز نخست نیروگاه خورشیدی شمس‌الشموس در شهرک تحقیقاتی اصفهان با حضور وزیر علوم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شمس‌الشموس در شهرک تحقیقاتی اصفهان با حضور حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

این پروژه که در قالب برنامه‌های هفته دولت به بهره‌برداری رسید، با سرمایه‌گذاری و اجرای شرکت نواندیشان صنعت فولاد محقق شده و به عنوان یکی از طرح‌های پیشرو در حوزه مدیریت سبز، گامی مهم در راستای توسعه انرژی‌های پاک و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

نیروگاه شمس‌الشموس متشکل از سه واحد یک مگاواتی است که فاز نخست آن در مدت کمتر از چهار ماه و با سرمایه‌ای بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال ساخته و راه‌اندازی شده است. مسئولان حاضر در آئین افتتاح تأکید کردند این سرعت عمل و کیفیت اجرا بیانگر توانمندی متخصصان داخلی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مسیر توسعه پایدار کشور است.

بر اساس قرارداد مشارکت، این نیروگاه به مدت ۲۰ سال فعالیت خواهد داشت و انتظار می‌رود با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و پایدارسازی شبکه برق منطقه، نقش بسزایی در تأمین انرژی ایفا کند.

با تکمیل فازهای بعدی این طرح، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در کشور افزایش خواهد یافت و گامی دیگر در جهت استفاده گسترده از منابع تجدیدپذیر برداشته می‌شود.

