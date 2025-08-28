واکنش رئیس سازمان محیط زیست به بازچرخانی آب های نامتعارف و فاضلاب ها

خبرنگار: در ادامه پاسخ به پرسش دوم درباره موضوع پساب‌ها، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به تشریح جزئیات و اقدامات در دست اجرا پرداخت.

شینا انصاری در این نشست تصریح کرد: «در قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۳۸ به‌طور صریح مسئولیت وزارت نیرو را در زمینه تخصیص آب و همچنین توجه به آب‌های نامتعارف، از جمله استفاده از پساب‌ها و بازچرخانی آب، مشخص کرده است. طبیعتاً نتایج و عوارض این موضوع مستقیماً متوجه محیط زیست است.»

وی با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی کشور خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه امسال در پنجمین سال پیاپی خشکسالی به سر می‌بریم و از تبعات پدیده تغییر اقلیم رنج می‌بریم، یکی از رویکردهای جدی دولت چهاردهم، مدیریت مصرف منابع آب و تمرکز بر توسعه سیستم‌های تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی و همچنین ترویج بازچرخانی پساب است.»

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه افزود: «مسلماً متولی اجرایی این امر، وزارت نیرو است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز naturally همکاری‌های لازم را به عمل خواهد آورد.»

انصاری در بخش دیگری از سخنانش به موضوع گرد و غبار پرداخت و اظهار داشت: «به واسطه همین خشکسالی‌ها، ما با کانون‌های داخلی گرد و غبار مواجه هستیم. در این خصوص، ستاد ملی مدیریت و مقابله با پدیده گرد و غبار در سازمان حفاظت محیط زیست، با همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط، فعالانه در حال پیگیری و انجام اقدامات لازم است.»

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه شناسایی این کانون‌ها انجام شده است، تأکید کرد: «اقدامات necessary برای مهار و مقابله با این پدیده در دستور کار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، قرار دارد و برنامه‌های متعددی در حال اجراست.»

وی در پایان با اشاره به ابعاد فرامرزی این چالش گفت: «در حوزه فرامرزی نیز اقداماتی از سال‌های گذشته آغاز شده که از طریق تقویت دیپلماسی محیط زیست و با همکاری وزارت امور خارجه، به‌ویژه با کشورهای همسایه مانند عراق، پیگیر هستیم. امیدواریم در چارچوب یک همکاری منطقه‌ای بتوانیم اقدامات اثرگذاری را برای مهار کانون‌های گرد و غبار انجام دهیم.»