۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

نشتی خط انتقال گاز در بجنورد بدون حادثه مهار شد

بجنورد- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: نشتی ایجاد شده در خط انتقال گاز بجنورد با اقدامات پیشگیرانه فوری بدون هیج‌گونه اتفاقی مهار شد.

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از خطوط انتقال گاز ممرکز خراسان شمالی در جریان عملیات عمرانی و برخورد ماشین‌آلات حین خاک‌برداری دچار آسیب شد که این موضوع منجر به نشتی گاز شد.

وی افزود: به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، ورودی بجنورد از سمت آشخانه به صورت موقت مسدود و بلافاصله اقدامات ایمنی انجام شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بیان کرد: تیم‌های عملیاتی بلافاصله وارد عمل شده و عملیات تعمیر و بازسازی آغاز شد.

وی تصریح کرد: مسیر جاده بازگشایی شده و خوشبختانه این حادثه بدون هیچ‌گونه خسارت یا اتفاق ناگوار مهار شد.

