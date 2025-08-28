نشتی خط انتقال گاز در بجنورد بدون حادثه مهار شد

علی گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از خطوط انتقال گاز ممرکز خراسان شمالی در جریان عملیات عمرانی و برخورد ماشینآلات حین خاکبرداری دچار آسیب شد که این موضوع منجر به نشتی گاز شد.
وی افزود: به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، ورودی بجنورد از سمت آشخانه به صورت موقت مسدود و بلافاصله اقدامات ایمنی انجام شد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بیان کرد: تیمهای عملیاتی بلافاصله وارد عمل شده و عملیات تعمیر و بازسازی آغاز شد.
وی تصریح کرد: مسیر جاده بازگشایی شده و خوشبختانه این حادثه بدون هیچگونه خسارت یا اتفاق ناگوار مهار شد.
