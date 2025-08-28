  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

۴ کشته و یک زخمی در محور شاهرود_میامی بر اثر واژگونی خودرو

۴ کشته و یک زخمی در محور شاهرود_میامی بر اثر واژگونی خودرو

پلیس راه از واژگونی یک خودرو در کیلومتر ۴۱ محور شاهرود به میامی خبر داد که منجر به جان‌باختن ۴ نفر و مصدومیت یک سرنشین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز، ۶ شهریورماه، یک دستگاه خودرو در کیلومتر ۴۱ محور شاهرود–میامی واژگون شد. در پی این حادثه، ۴ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای پلیس راه و انتظامی همراه با تیم‌های امدادی و اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای انتقال مصدوم و مدیریت صحنه سانحه انجام شد.

علت دقیق این سانحه مرگبار توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و گزارش‌های نهایی پس از انجام بررسی‌های فنی و ارزیابی شرایط جاده‌ای اعلام خواهد شد.

کد خبر 6573028
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها