۴ کشته و یک زخمی در محور شاهرود_میامی بر اثر واژگونی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز، ۶ شهریورماه، یک دستگاه خودرو در کیلومتر ۴۱ محور شاهرود–میامی واژگون شد. در پی این حادثه، ۴ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شد.
بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای پلیس راه و انتظامی همراه با تیمهای امدادی و اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای انتقال مصدوم و مدیریت صحنه سانحه انجام شد.
علت دقیق این سانحه مرگبار توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و گزارشهای نهایی پس از انجام بررسیهای فنی و ارزیابی شرایط جادهای اعلام خواهد شد.
