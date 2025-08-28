تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای رفع تنش آبی در روستاها و مناطق عشایری

به گزارش مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از قطب صنعتی شهرکرد در جمع خبرنگاران از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار طی دو هفته گذشته برای مقابله با بحران آب در مناطق روستایی و عشایری خبر داد.
وی با اشاره به جزئیات این اعتبار افزود: از مجموع این اعتبار، ۹ هزار میلیارد تومان برای رفع تنش آبی در روستاها و یک هزار میلیارد تومان نیز به حل مشکل کمآبی در جامعه عشایری اختصاص یافته است.
حسینزاده با بیان اینکه هماکنون ۲۷ هزار روستا در سطح کشور با تنش آبی یا کمآبی مواجه هستند، اظهار داشت: از این تعداد، ۱۶ هزار روستا دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار و ۱۱ هزار روستا نیز کمتر از ۲۰ خانوار جمعیت دارند.
معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری تأکید کرد: تأمین آب آشامیدنی یکی از شاخصهای اساسی در این معاونت محسوب میشود که پس از موضوع اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار روستایی، نقش مهمی در تثبیت و بازگشت جمعیت به روستاها دارد.
وی با اشاره به همکاریهای بینبخشی در این زمینه افزود: در همین راستا، تلاش میشود با ایفای نقش مداخلهگر و همراهی با وزارت نیرو، مشکل تنش آبی در روستاها مرتفع شود.
حسینزاده در پایان با اشاره به وضعیت استان چهارمحال و بختیاری گفت: این استان به عنوان یکی از مناطق هدف در زمینه تنش آبی مورد توجه دولت قرار گرفته و اقدامات مشترکی با دستگاههای اجرایی برای رفع این مشکل در حال انجام است.
