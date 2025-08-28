جشنواره «نسل امید» کرمان با معرفی برگزیدگان به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره نسل امید در کرمان، رئیس حوزه هنری استان کرمان گفت: ما هم اکنون دست به دامان هنر شده‌ایم تا مسئله‌ای مهم را شرح دهیم؛ می‌خواهیم کلمهٔ «جمعیت» را که آغشته به آمار و اعداد و ارقام است بازنمایی کنیم.

مجتبی اسدی افزود: نیت ما از برگزاری این جشنواره، معطوف کردن توجهات خصوصاً افکار عمومی به اهمیت «جمعیت» و انسان‌هایی است که با یک تصمیم ما دیگر نخواهند بود و جایی در آینده همیشه خالی خواهد ماند.

وی ادامه داد: اکنون وقت آن رسیده که با کمک هنر، نسلی پر قدرت را به آیندگان هدیه دهیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در این مراسم اظهار کرد: بایستی همه ما نگران پیری جمعیت و کاهش آن در سال‌های آینده باشیم.

حجت سلطانی افزود: تاکنون فضای گفتمانی پیرامون جمعیت، از جلسات هم‌اندیشی و سمینارها فراتر نرفته است. جشنواره نسل امید تلاشی برای مردمی سازی دغدغه جمعیت با زبان هنر است.

مجید زند اقطایی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان هم در سخنانی کوتاه به اثرگذاری هنر و نقش هنر در تبیین مسائل فرهنگی اجتماعی از جمله جمعیت و فرزند آفرینی پرداخت.

در بخش پایانی برگزیدگان جشنواره نسل امید معرفی شدند که در بخش آفرینش‌های ادبی در رشته داستانک: آسیه سلطانی رتبه اول، اعظم قاسمی رتبه دوم و محدثه اکبرپور رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته نمایشنامه نویسی نیز مریم رسولی رتبه اول، زهرا یعقوبی رتبه دوم و زینب پور زنگی‌آبادی رتبه سوم را از آن خود کردند.

همچنین بر اساس نظر هیئت داوران در بخش شعر طنز هیچکس حائز رتبه نشد و فقط از سلیمه‌سادات مهدوی و حسین شهابی تقدیر شد.

در بخش هنرهای تجسمی نیز در رشته گرافیک نرگس حبیبی رتبه اول، رقیه جدید الاسلامی رتبه دوم و مهلا میرزایی رتبه سوم را به‌دست آوردند.

در رشته کاریکاتور و کارتون هم محمد مظفری رتبه اول، نازنین اسماعیل‌زاده دوم و زهرا سعیدی گراغانی نیز رتبه سوم را کسب کرد.

در رشته عکس، نیز مهلا جنابی رتبه اول و محمدرضا براهام دوم شدند و در این رشته نیز هیچ کس حائز رتبه سوم نشد.

در بخش هنرهای تصویری نیز در رشته فیلم کوتاه اثر «پناه» به کارگردانی مشترک محمد قادری و آسیه سلطانی رتبه اول، اثر «دختربچه» به کارگردانی محمد فلاحیان رتبه دوم و اثر «دکتری سکوت» اثر حسین عرب نژاد رتبه سوم را از آن خود کرد.

در رشته موشن‌گرافی و پویانمایی نیز بر اساس نظر هیئت داوران هیچ اثری حائز رتبه نشد.