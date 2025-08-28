  1. استانها
  2. کرمان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

جشنواره «نسل امید» کرمان با معرفی برگزیدگان به ایستگاه پایانی رسید

کرمان-آیین اختتامیه جشنواره «نسل امید» در کرمان با معرفی برگزیدگان به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره نسل امید در کرمان، رئیس حوزه هنری استان کرمان گفت: ما هم اکنون دست به دامان هنر شده‌ایم تا مسئله‌ای مهم را شرح دهیم؛ می‌خواهیم کلمهٔ «جمعیت» را که آغشته به آمار و اعداد و ارقام است بازنمایی کنیم.

مجتبی اسدی افزود: نیت ما از برگزاری این جشنواره، معطوف کردن توجهات خصوصاً افکار عمومی به اهمیت «جمعیت» و انسان‌هایی است که با یک تصمیم ما دیگر نخواهند بود و جایی در آینده همیشه خالی خواهد ماند.

وی ادامه داد: اکنون وقت آن رسیده که با کمک هنر، نسلی پر قدرت را به آیندگان هدیه دهیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در این مراسم اظهار کرد: بایستی همه ما نگران پیری جمعیت و کاهش آن در سال‌های آینده باشیم.

حجت سلطانی افزود: تاکنون فضای گفتمانی پیرامون جمعیت، از جلسات هم‌اندیشی و سمینارها فراتر نرفته است. جشنواره نسل امید تلاشی برای مردمی سازی دغدغه جمعیت با زبان هنر است.

مجید زند اقطایی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان هم در سخنانی کوتاه به اثرگذاری هنر و نقش هنر در تبیین مسائل فرهنگی اجتماعی از جمله جمعیت و فرزند آفرینی پرداخت.

در بخش پایانی برگزیدگان جشنواره نسل امید معرفی شدند که در بخش آفرینش‌های ادبی در رشته داستانک: آسیه سلطانی رتبه اول، اعظم قاسمی رتبه دوم و محدثه اکبرپور رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته نمایشنامه نویسی نیز مریم رسولی رتبه اول، زهرا یعقوبی رتبه دوم و زینب پور زنگی‌آبادی رتبه سوم را از آن خود کردند.

همچنین بر اساس نظر هیئت داوران در بخش شعر طنز هیچکس حائز رتبه نشد و فقط از سلیمه‌سادات مهدوی و حسین شهابی تقدیر شد.

در بخش هنرهای تجسمی نیز در رشته گرافیک نرگس حبیبی رتبه اول، رقیه جدید الاسلامی رتبه دوم و مهلا میرزایی رتبه سوم را به‌دست آوردند.

در رشته کاریکاتور و کارتون هم محمد مظفری رتبه اول، نازنین اسماعیل‌زاده دوم و زهرا سعیدی گراغانی نیز رتبه سوم را کسب کرد.

در رشته عکس، نیز مهلا جنابی رتبه اول و محمدرضا براهام دوم شدند و در این رشته نیز هیچ کس حائز رتبه سوم نشد.

در بخش هنرهای تصویری نیز در رشته فیلم کوتاه اثر «پناه» به کارگردانی مشترک محمد قادری و آسیه سلطانی رتبه اول، اثر «دختربچه» به کارگردانی محمد فلاحیان رتبه دوم و اثر «دکتری سکوت» اثر حسین عرب نژاد رتبه سوم را از آن خود کرد.

در رشته موشن‌گرافی و پویانمایی نیز بر اساس نظر هیئت داوران هیچ اثری حائز رتبه نشد.

