جشنواره «خاتم» در گرگان؛ احیای فرهنگ امر به معروف با رویکردی نو

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد محمدزاده، ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: جشنواره خاتم که از ۱۴ تا ۱۹ شهریور در امامزاده عبدالله برگزار می‌شود، رویدادی متفاوت است که برخلاف برنامه‌های پیشین، بر پیوستگی و هم‌افزایی مفهومی تأکید دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مذهبی تلاش می‌کند فضای گفت‌وگو، تبادل تجربه و مطالبه‌گری را فراهم آورد.

وی افزود: این جشنواره با محوریت مساجد، بقاع متبرکه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های مردمی، فریضتین امر به معروف و نهی از منکر را در گلستان تقویت خواهد کرد و هر شب با برنامه‌های متنوع و حضور مسئولان استانی و شهرستانی همراه است.

محمدزاده اظهار کرد: از جمله برنامه‌های جشنواره می‌توان به «منبر معروف» با موضوع جهاد تبیین، شب تشکل‌ها، شب هیئت‌ها، اجتماع طلاب و روحانیون، شب خاطره، نمایشگاه کتاب، مسابقه کتاب و هنر، روایت رسانه‌ای و یادواره شهدای امر به معروف اشاره کرد که همه شب‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

پیوند گفت‌وگو و مسئولیت اجتماعی

دبیر ستاد امر به معروف گلستان تأکید کرد: میز احیا و توانمندسازی در گفت‌وگوهای اجتماعی از دیگر بخش‌های جشنواره است که هدف آن ایجاد پیوند عمیق بین مردم و جامعه و تبدیل گفتمان امر به معروف به یک جریان‌سازی مؤثر است.

یادواره شهدای امر به معروف و برنامه‌های عاطفی

وی درباره یادواره شهدای امر به معروف گفت: شب عاطفه و حقیقت به تجلیل از مقام شهدای این عرصه اختصاص دارد که با روایتگری فرهنگی، نمایش کلیپ و معرفی دست‌نوشته‌های شهدا، فضایی معنوی و تأثیرگذار خلق خواهد کرد.

محمدزاده همچنین از برگزاری شب خاطره و تکریم ایثارگران با حضور خودجوش مردم و گفتگو با ایثارگران خبر داد.

برنامه‌های جانبی و مشارکت همه‌جانبه

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌های اصلی، نمایشگاه کتاب و آثار هنری، مسابقه، ایستگاه بیداری، فضاسازی و اقلام تبلیغاتی با محوریت فرهنگ امر به معروف برگزار خواهد شد. غرفه‌های هنری خلاق از کودکان تا فعالان اجتماعی فضایی برای ارائه آثار مرتبط با این فرهنگ ایجاد می‌کنند.

جشنواره خاتم؛ رویدادی ماندگار و اثرگذار

محمدزاده گفت: با پوشش رسانه‌ای گسترده و تنوع برنامه‌ها، جشنواره خاتم نویدبخش رویدادی تأثیرگذار در استان گلستان است که گامی مهم در جهت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه محسوب می‌شود.