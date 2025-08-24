سومین یادواره شهدای همنام امام رضا(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد قادری دبیر سومین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام، با اعلام این خبر گفت: همزمان با روزهایِ پایانی ماه صفر و در روز ۲۸ صفر، سالروز شهادت پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله و امام حسن مجتبی علیهالسلام و نیز حضرت امام رضا علیهالسلام، سومین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام، به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی برگزار شد.
وی برپاییِ این یادواره را از ابتکارات گروه جهادی شهید شفیعی عنوان کرد و افزود: در راستای زنده نگهداشتن یاد شهیدان و نیز تکریم خانواده معظم شهدا که به تعبیر امام راحل، چشم و چراغ ملّت ما هستند، از سال ۱۴۰۲ تاکنون، این یادواره توأم با سوگواره مردمی حدیث عشق برگزار گردید و امسال نیز این مراسم، با حال و هوای شهدای اقتدار، برگزار شد.
مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی به حضور چهرههای استانی، ملی و بینالمللی در مراسم امسال اشاره کرد و گفت: خطیب ارجمند آیت الله علی نظری منفرد، حجتالاسلام والمسلمین مجید منتظرزاده (فرمانده تیپ رزمی تبلیغی امام جعفر صادق علیهالسلام)، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری (نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی)، حجتالاسلام والمسلمین احمد فرخفال (قائم مقام مدیر حوزههای علمیه در امور استانها)، حجتالاسلام والمسلمین محسن ربانی (نماینده سابق مقام معظم رهبری در آمریکای لاتین) و حجتالاسلام والمسلمین محمد سعیدی (نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم)، میهمانان ما در مراسم امسال بودند.
وی سخنرانی، مرثیهسرایی، روایتگری سیره شهدا، اجرای گروه سرود و اجرای دمامزنی را از جمله برنامههای این یادواره دانست و با اشاره به زمان و مکان برگزاریِ ششمین سوگوارهی مردمی حدیث عشق و سومین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام اظهار کرد: این برنامه از روز سهشنبه ۲۸ مرداد ماه تا پایان ماه صفر به مدت ۶ روز، عصرها از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ واقع در فضای باز بوستان نغمه به نشانی بنیاد بلوار شهید کریمی کوچه ۱۳، برگزار شد.
حجتالاسلام قادری در پایان، از مشارکت تعدادی از ارگانهای فرهنگی استان در این برنامه خبر داد و گفت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تیپ رزمی تبلیغی امام جعفر صادق علیهالسلام، مرکز خدمات حوزههای علمیه، شهرداری قم، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم، سپاه حضرت علی بن ابیطالب علیهالسلام، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بسیج طلاب، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه مؤسسات اهل بیت علیهمالسلام، سازمان جهاد کشاورزی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فراجا و تشکل همسایگان محله بنیاد، ارگانهایی هستند که در برپایی هر چه باشکوهتر این مراسم، با گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی، همکاری داشتهاند.
اولیا خدا، پس از طی مدارج کمال، آرزو میکردند تا شهید شوند
آیت الله علی نظری منفرد از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم، با اشاره به حدیث شریف «فَوقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حتّی یُقتَلَ الرجُلُ فی سبیلِ اللّه، فإذا قُتِلَ فی سبیلِ اللّه فلیسَ فَوقَهُ بِرٌّ» که از پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله نقل شده، به فضیلت شهادت در راه خدا اشاره کرد و گفت: بالای هر نیکوکاری، نیکوکار دیگری است تا آنگاه که مرد در راه خدا کشته شود؛ پس چون در راه خدا کشته شد، بالاتر از آن نیکی، دیگر ارزشی وجود ندارد.
وی با تلاوت برخی از آیات منتخب قرآن کریم که به موضوع شهید و شهادت اختصاص دارد، به شرح و توضیح دو آیه شریفهی «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ» و «وَلَا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» پرداخت و اظهار کرد: در این آیات ارزشمند قرآن کریم، خداوند متعال ما را از مُرده برشمردن شهیدان نهی فرموده و تأکید کرده که آنها زندهاند و نزد پروردگارشان، روزی میخورند.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه اولیا خدا، هرگاه مدارج کمال را طی میکردند، آرزو میکردند تا در زمرهی شهیدان باشند، به عبارتی از دعای روحبخش افتتاح که میفرماید: «اَللّهمَ … و قَتلاََ فِی سَبیلِک فَوَفِّق لَنا» اشاره کرد و گفت: اساساََ شهادت یک توفیق و پلّهی کمال است؛ منتها برای کسانی که به این باور رسیده باشد؛ لذا شهادت، نیاز به یک باور دارد.
آیت الله نظری منفرد به برشمردن مواردی که باعث میشود شهادت در نظر انسان موجب کمال گردد، پرداخت و با اشاره به آیه شریفه «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی» گفت: باور به مرگ و معاد، از جمله مواردی است که باعث میشود انسان، شهادت را کمال بداند؛ چرا که در حقیقت، شهادت معدوم شدن نیست؛ بلکه رسیدن به خداست.
وی در پایان، ضمن تشکر از برپایی یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام، بر خواندن وصیتنامههای شهدا تأکید کرد و افزود: باید مواظب باشیم تا کاری نکنیم که در برابر شهدا شرمنده باشیم؛ چرا که آنان در واقع، انسانهای فوقالعاده خوب و شایستهای بودند که ضمن ارتباط قوی با خالق خویش، از خداوند میخواستند تا پایان حیاتشان را با شهادت رقم بزند.
