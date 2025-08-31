به گزارش خبرگزاری مهر، میثم صابریون صبح یکشنبه با اشاره برگزاری جشنواره خاتم به عنوان رویکردی نو برای ترویج فریضتین اظهار کرد: این رویداد فرهنگی از ۱۰ تا ۱۹ شهریور در آستان امام‌زاده عبدالله برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی استان، در جهت احیای فریضتین و پیوند معارف دینی با نیازهای روز جامعه اجرا می‌شود.

صابریون خاطرنشان کرد: محتوای جشنواره شامل منبر معروف، میزهای گفت‌وگوی اجتماعی، نشست‌های مطالبه‌گری با حضور مسئولان استانی، یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر، معرفی چهره‌های موفق مطالبه‌گری و برپایی نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با تأکید بر فضای معنوی آستان امام‌زاده عبدالله به عنوان محل برگزاری، تصریح کرد: موقعیت مذهبی و مردمی این مکان، بستر مناسبی برای جلب مشارکت شهروندان و اثرگذاری عمیق اجتماعی فراهم می‌آورد.

وی عنوان کرد: جشنواره خاتم علاوه بر اهداف فرهنگی، در بازسازی اعتماد عمومی، تقویت روحیه مطالبه‌گری مسئولانه، امیدآفرینی در نسل جوان و الگوسازی اجتماعی نقش‌آفرین خواهد بود.

به گفته صابریون، حضور مسئولان استان در بخش پاسخ‌گویی مستقیم به مردم، نمونه‌ای عملی از اجرای فریضتین در حوزه مدیریت اجتماعی محسوب می‌شود