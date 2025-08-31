  1. استانها
جشنواره «خاتم» در همدان برگزار می‌شود

همدان- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان گفت: جشنواره «خاتم» از ۱۰ تا ۱۹ شهریور در آستان امامزاده عبدالله همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم صابریون صبح یکشنبه با اشاره برگزاری جشنواره خاتم به عنوان رویکردی نو برای ترویج فریضتین اظهار کرد: این رویداد فرهنگی از ۱۰ تا ۱۹ شهریور در آستان امام‌زاده عبدالله برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی استان، در جهت احیای فریضتین و پیوند معارف دینی با نیازهای روز جامعه اجرا می‌شود.

صابریون خاطرنشان کرد: محتوای جشنواره شامل منبر معروف، میزهای گفت‌وگوی اجتماعی، نشست‌های مطالبه‌گری با حضور مسئولان استانی، یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر، معرفی چهره‌های موفق مطالبه‌گری و برپایی نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با تأکید بر فضای معنوی آستان امام‌زاده عبدالله به عنوان محل برگزاری، تصریح کرد: موقعیت مذهبی و مردمی این مکان، بستر مناسبی برای جلب مشارکت شهروندان و اثرگذاری عمیق اجتماعی فراهم می‌آورد.

وی عنوان کرد: جشنواره خاتم علاوه بر اهداف فرهنگی، در بازسازی اعتماد عمومی، تقویت روحیه مطالبه‌گری مسئولانه، امیدآفرینی در نسل جوان و الگوسازی اجتماعی نقش‌آفرین خواهد بود.

به گفته صابریون، حضور مسئولان استان در بخش پاسخ‌گویی مستقیم به مردم، نمونه‌ای عملی از اجرای فریضتین در حوزه مدیریت اجتماعی محسوب می‌شود

