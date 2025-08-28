به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شرکت هواپیمایی العال رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه با انتشار گزارش مالی جدید خود اعلام کرد که بر اثر درگیری نظامی با ایران متحمل ضرر سنگین ۱۰۰ میلیون دلاری شده است.

بر اساس این گزارش، خسارت‌های وارده بر این شرکت در پی وقوع درگیری با ایران و بسته شدن حریم هوایی اراضی اشغالی به ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

درآمدهای این شرکت طی ماه‌های گذشته کاهش داشته است. سود خالص این شرکت نیز حدود ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

چند روز قبل نیز وب‌سایت صهیونیستی «کالکالیست» گزارش داد که شرکت هواپیمایی صهیونیستی «ایزرا ایر» در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵، به دلیل توقف پروازهای خود ناشی از جنگ علیه ایران، متحمل زیان مالی حدود ۱۰.۴ میلیون دلاری شد.

این در حالی است که شرکت هواپیمایی مذکور طی مدت مشابه سال گذشته سود بالغ بر ۷ میلیون دلاری را تجربه کرده است.