بازدید وزیر کار از اورژانس بیمارستان شهدای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر کاری خود به استان کرمانشاه از بیمارستان شهدای کرمانشاه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه درمانی قرار گرفت.

یکی از پروژه‌های مهم بیمارستان شهدای کرمانشاه، احداث اورژانس جدید این مرکز است که بنا بر اعلام مسئولان تأمین‌اجتماعی استان، عملیات ساختمانی آن به صورت کامل به پایان رسیده و تنها مراحل مربوط به نصب پست برق مستقل و تکمیل سردر اصلی باقی مانده که مناقصه‌های مربوطه در حال اجراست.

مسئولان حوزه درمان استان اعلام کرده‌اند که این پروژه مهم در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد و حتی احتمال افتتاح زودتر از موعد نیز وجود دارد تا خدمات اورژانسی به بیماران هرچه سریع‌تر محقق شود.

همزمان با تکمیل این پروژه، تکلیف کاربری ساختمان اورژانس قدیمی نیز مشخص شده است. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، این ساختمان به بخش‌های تخصصی قلب اختصاص خواهد یافت و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش CCU، آنژیوگرافی و سی‌تی آنژیو در آن انجام گرفته است. این اقدام به تقویت توان تخصصی بیمارستان شهدای کرمانشاه در حوزه قلب و عروق کمک خواهد کرد.

همچنین مسئولان درمانی استان اعلام کردند که به منظور سرعت‌بخشی به عملیات بازسازی و بهسازی اتاق عمل‌های اصلی بیمارستان، انتقال موقت برخی اتاق عمل‌ها به ساختمان اورژانس قدیمی در دستور کار قرار گرفته است.

با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، سطح خدمات تخصصی، اورژانسی و درمانی در بیمارستان شهدای کرمانشاه به شکل چشمگیری ارتقا خواهد یافت و این مرکز قادر خواهد بود خدمات گسترده‌تر و کیفی‌تری به بیماران استان و مناطق همجوار ارائه کند.