وحدت مردم و مسئولان رمز موفقیت توسعه استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای تامین استان با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: لازم می‌دانم از همه تلاش‌های اعضای شورای تامین استان در جهت برقراری امنیت قدردانی کنم.

کرمی ادامه داد: اگر موفقیتی در استان حاصل می‌شود به دلیل اهتمام در کارگروهی و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه استان است.

وی خاطرنشان کرد: کار گروهی و وحدت مردم و مسئولان رمز موفقیت برای توسعه استان است و باید این وحدت حفظ و همه برای پیشبرد امور استان با تمام قوا حرکت کنیم.

کرمی تاکید کرد: مسیر توسعه استان در سایه امنیت همواره می‌شود و برقراری نظم و امنیت با حضور مدافعان امنیت مهیا می‌شود.

استاندار ایلام با تاکید بر تبیین اقدامات و عملکردها توسط مسئولان، یادآورشد: انتقاد سازنده و منصفانه را با جان و دل می‌خریم و از آن برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بهره خواهیم گرفت.

وی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی میدان نفتی چنگوله در آینده نزدیک خبر داد.

کرمی بیان داشت: چهارخطه کردن محور مهران - دهلران- اندیمشک در دستور کار قرار دارد.

سردار حسینی فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های استاندار ایلام و مسئولان استانی در بحث برگزاری کنگره بزرگ اربعین و پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: امیدواریم این وحدت و همدلی برای توسعه استان و در جهت پیشبرد اهداف استان استمرار داشته باشد.