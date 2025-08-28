وزیر دادگستری به شهدای ملکشاهی ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه همزمان با هفته دولت، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و احمد کرمی استاندار ایلام با حضور در شهرستان ملکشاهی در نخستین برنامه خود با حضور در مزار شهدا، به شهدا ادای احترام کردند.

افتتاح کارخانه طرح تولید سیلو منگنز و فروم منگنز با اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد ریال، کلنگ زنی ۱۱ مدرسه در سطح استان با مجموعه اعتبار ۶,۰۰۰ میلیارد ریال (کلنگ زنی مدرسه اوتیسم ایلام به نمایندگی از مدارس دیگر) حضور در نشست شورای اداری استان افتتاح نمادین کل پروژه‌های هفته دولت، نشست با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های وزیر دادگستری در استان ایلام است.