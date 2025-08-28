۷۰۰ پروژه در دشتستان افتتاح یا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در پایان افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای هفته دولت در شهرستان دشتستان اظهار داشت: امروز توفیق داشتم در شهرستان دشتستان حضور داشته باشم تا در جمع اهالی خوب و نجیب این دیار در آئینهای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی و اقتصادی مشارکت کنم.
وی افزود: حدفاصل دهه فجر تا هفته دولت، پروژههای خوبی اجرایی و عملیاتی و به بهرهبرداری رسید که نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای شهرستان دشتستان داشته است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در دشتستان در هفته دولت، بیش از ۷۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایهگذاری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان افتتاح یا اجرایی شدهاند.
زارع تصریح کرد: از اولویتهای شهرستان دشتستان، ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم و بهبود شاخصهای درمانی است که پروژههای خوبی نیز در این راستا اجرایی و عملیاتی شده است.
