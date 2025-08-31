به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیهای حمله وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونی به صنعا که منجر به شهادت نخست وزیر، وزرا و جمعی از مسئولین کشور یمن شد، محکوم کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حمله وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونی به صنعا و به شهادت رساندن نخست وزیر، وزرا و جمعی از مسئولین کشور یمن را به مردم مقاوم و مظلوم یمن قهرمان تسلیت میگوئیم.
بیشک این جنایت نخواهد توانست حقطلبی و ایستادگی مردم عزیز یمن را دچار خدشه کند و این ملت سرافراز در جبهه مبارزه با اسرائیل و حمایت از مردم غزه همچنان فعال و مقتدر در میدان خواهد بود. ملتی که در سایه اعتماد به وعدههای الهی، پای در راه مبارزه با ظلم و ستم رژیم کودککش صهیونی گذاشته، هرگز عقب نخواهد نشست و با عزت به پیروزی قطعی خواهد رسید، إنشاءالله.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن جنایت خبیثانه صهیونیستهای شرور، اعلام میکند: رژیم صهیونیستی این جنایتها را نه از سر اقتدار، بلکه از سر ضعف و حیرانی انجام میدهد و این اقدامات سَبُعانه، بیش از آنکه راه خروج اسرائیل از بحران را هموار کند، آنها را به سقوط و خذلان نزدیکتر خواهد کرد.
خداوند بر وعده خود در نصرت مجاهدان راه خدا، صادق است و عزت و عظمت، سرانجامی نیکو برای مردم عزیز یمن خواهد بود.
نظر شما