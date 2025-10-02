علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، تا اواسط هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان پیشبینی نمیشود و هوا عمدتاً صاف خواهد بود.
وی افزود: متوسط دمای هوا در نیمه غربی استان به آرامی افزایش خواهد یافت، اما در مناطق مرکزی و نیمه شرقی تغییرات دمایی چشمگیری رخ نخواهد داد و شرایط جوی پایدار همچنان حاکم است.
مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با تأکید بر اینکه وزش باد در بیشتر نقاط ملایم خواهد بود، گفت: این شرایط فرصت مناسبی برای فعالیتهای کشاورزی و سایر امور مرتبط با جوی فراهم میکند و تداوم آن تا اواسط هفته آینده انتظار میرود.
