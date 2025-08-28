۲۸۱ پروژه ورزشی و فرهنگی هفته دولت افتتاح شد؛ مازندران پیشتاز ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی بعدازظهر پنجشنبه در آئین افتتاح مجموعه ورزشی-فرهنگی شهید نظری روستای میانگله نکا اظهار داشت: از ابتدای سال جاری حدود ۶۰۰ پروژه ورزشی در دستور کار قرار گرفته که با تخصیص اعتبارات مناسب، تکمیل خواهند شد.
وی با اشاره به وجود بیش از چهار هزار پروژه نیمهتمام ورزشی در کشور افزود: تکمیل این طرحها در برنامه چهار ساله وزارت ورزش و جوانان پیشبینی شده است.
هاشمی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در توسعه ورزش گفت: تاکنون نتوانستهایم توازن لازم در زیرساختهای ورزشی ایجاد کنیم، اما تلاش داریم با توسعه فضاهای ورزشی در شهرها و روستاها زمینه ورزش رایگان برای مردم فراهم شود.
معاون وزیر ورزش تأکید کرد: نگاه کمیته بینالمللی المپیک بر حوزه سلامتمحور است و سرمایهگذاری در ورزش به کاهش هزینههای درمانی منجر میشود. به همین دلیل توسعه ورزش همگانی با رویکرد سلامتمحور در دولت چهاردهم در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان مازندران در ورزش قهرمانی گفت: این استان در رشتههایی مانند کشتی، وزنهبرداری و ورزشهای رزمی جزو برترینهای کشور در سطح آسیایی است و نشان میدهد استعداد ورزشی در سراسر استان وجود دارد.
هاشمی افزود: مدالهای المپیک و آسیایی ارزش مادی ندارند، اما نماد افتخار و هویت ملی هستند و باید زیرساختهای ورزشی استان برای تداوم موفقیتها تقویت شود.
وی همچنین یادآور شد: بسیاری از کشورها از ورزش بهعنوان ابزاری برای توسعه اقتصاد، صنعت و گردشگری بهره میبرند و ایران نیز باید در این مسیر حرکت کند.
معاون وزیر ورزش به فعالیت سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن سازمان جوانان در کنار ورزش موجب شد توجه کمتری به این بخش شود، اما طرحهایی برای اشتغال و حمایت از جوانان در دستور کار قرار گرفته است.
هاشمی در پایان مولدسازی، واگذاری پروژهها به بخش خصوصی و تقویت کارآفرینی را از سیاستهای اصلی وزارت ورزش و جوانان در دوره جدید عنوان کرد.
