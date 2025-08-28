  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

تأمین فضای آموزشی در اولویت برنامه‌های دولت

اردبیل- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تأمین فضای مورد نیاز آموزشی در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم است که تحقق این امر مورد حمایت مجلس نیز قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعداز ظهر روز پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات احداث ۱۵ مدرسه در استان اردبیل گفت: آموزش‌وپرورش و رفع کمبودهای موجود در این عرصه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی افزود: دولت چهاردهم درجهت رفع کمبود فضاهای آموزشی با برنامه‌ریزی مناسب در تلاش است و امید می‌رود در سایه وفاق عمومی و همکاری‌های صمیمانه همه ارگان‌ها آینده خوبی برای آموزش و پرورش ما رقم زده شود.

وی هفته دولت را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش به مردم و جامعه دانست و افزود: باید تلاش دولت‌مردان بر این استوار باشد که بتوانند در هفته دولت و دهه مبارک فجر مردم را به‌طور کامل در جریان اقدامات انجام‌یافته قرار بدهند.

