به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعداز ظهر روز پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات احداث ۱۵ مدرسه در استان اردبیل گفت: آموزشوپرورش و رفع کمبودهای موجود در این عرصه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: دولت چهاردهم درجهت رفع کمبود فضاهای آموزشی با برنامهریزی مناسب در تلاش است و امید میرود در سایه وفاق عمومی و همکاریهای صمیمانه همه ارگانها آینده خوبی برای آموزش و پرورش ما رقم زده شود.
وی هفته دولت را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش به مردم و جامعه دانست و افزود: باید تلاش دولتمردان بر این استوار باشد که بتوانند در هفته دولت و دهه مبارک فجر مردم را بهطور کامل در جریان اقدامات انجامیافته قرار بدهند.
