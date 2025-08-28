به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری و با حضور وزیر آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه آموزش و پرورش ضامن بقای جامعه است، بیان کرد: این نهاد در تربیت نسل متدین و ولایی نقش محوری دارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش حیاتی و مهمی در جامعه سازی و آینده نگری دارد، افزود: نقش محوری آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی مفاهیم کلانی چون جمعیت و وحدت ملی بی بدیل است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با بیان اینکه آموزش و پرورش در تبیین جایگاه ولایت فقیه و تلفیق ایرانیت و اسلامیت نقش بی بدیلی دارد، ابراز کرد: آموزش و پرورش در کنار خانواده رکن مهم انسان ساز جامعه است.

مطیعی ادامه داد: برای رسیدن به جامعه آرمانی، باید این مفاهیم از امروز و از طریق کتاب‌های درسی، گفتمان مدارس و به‌ویژه در دانشگاه فرهنگیان به نسل جوان انتقال یابد؛ چراکه انتخاب معلمان شایسته و متعهد، اساسی‌ترین رکن این تحول است.

وی همچنین با بیان اینکه برای پیش‌برد امور به‌ویژه در عرصه آموزش و پرورش، باید از افراد بااراده، جدی و با دیدگاه گسترده بهره گرفت، افزود: به کارگیری ظرفیت‌های مؤمن و انقلابی در آموزش و پرورش یک اصل مهم و اساسی است.