نامزدهای بهترین کارگردانی جشن منتقدان سینما معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن، اسامی نامزدهای بخش بهترین کارگردانی برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.

نامزدهای این بخش عبارتند از:

امیرحسین عسگری «برف آخر»

جواد عزتی «تمساح خونی»

هومن سیدی «جنگ جهانی سوم»

آرمان خوانساریان «جنگل پرتقال»

سروش صحت «صبحانه با زرافه‌ها»

علی زرنگار «علت مرگ نامعلوم»

کاظم دانشی «علفزار»

امید شمس «ملاقات خصوصی»

هادی حجازی‌فر «موقعیت مهدی»

رضا میرکریمی «نگهبان شب»

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین و بهترین فیلمنامه معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.

نامزدهای بخش‌های دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریور به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.