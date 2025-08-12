به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پانزدهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.

نامزدهای این بخش عبارتند از:

آرین وزیر دفتری (بی رؤیا)

هومن سیدی، آرین وزیر دفتری و آزاد جعفریان (جنگ جهانی سوم)

آرمان خوانساریان (جنگل پرتقال)

بابک خواجه پاشا (در آغوش درخت)

سروش صحت و ایمان صفایی (صبحانه با زرافه‌ها)

علی زرنگار (علت مرگ نامعلوم)

کاظم دانشی (علفزار)

امید شمس، علی سرآهنگ و بهمن ارک (ملاقات خصوصی)

هادی حجازی‌فر (موقعیت مهدی)

رضا میرکریمی و محمد داودی (نگهبان شب)



در این دوره از جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.

نامزدهای بخش‌های دیگر متعاقباً اعلام می‌شود.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریور به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.