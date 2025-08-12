به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پانزدهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.
نامزدهای این بخش عبارتند از:
آرین وزیر دفتری (بی رؤیا)
هومن سیدی، آرین وزیر دفتری و آزاد جعفریان (جنگ جهانی سوم)
آرمان خوانساریان (جنگل پرتقال)
بابک خواجه پاشا (در آغوش درخت)
سروش صحت و ایمان صفایی (صبحانه با زرافهها)
علی زرنگار (علت مرگ نامعلوم)
کاظم دانشی (علفزار)
امید شمس، علی سرآهنگ و بهمن ارک (ملاقات خصوصی)
هادی حجازیفر (موقعیت مهدی)
رضا میرکریمی و محمد داودی (نگهبان شب)
در این دوره از جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، ۲۰۷ اثر اکرانشده سینمای ایران طی سه سال اخیر توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شدهاند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.
نامزدهای بخشهای دیگر متعاقباً اعلام میشود.
پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریور به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار میشود.
