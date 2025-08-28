ضرورت توجه به سرانه ورزشی و توزیع عادلانه امکانات در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی، عصر پنجشنبه در جلسه شورای ورزش استان زنجان که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار کرد: سرانه ورزشی در استان نگران‌کننده است و باید عدالت در توزیع امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

محمدی با بیان اینکه سرانه ورزشی زنجان تنها ۵۷ سانتی‌متر مربع است، عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه سرانه ورزشی یک مترمربع تعیین شده و این ارقام نشان‌دهنده عقب‌ماندگی استان از برنامه است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سرانه فضای سرپوشیده ورزشی نیز در زنجان تنها ۳۴ سانتی‌متر است، ابراز کرد: میانگین کشوری این سرانه ۷۳ سانتی‌متر است.

وی بر لزوم تکمیل پروژه‌های مهم ورزشی مانند پیست دوچرخه‌سواری و ورزشگاه ۱۵ هزار نفری تأکید کرد و گفت: این پروژه‌ها برای مردم زنجان حیاتی هستند و می‌توانند نقش مؤثری در توسعه ورزش استان ایفا کنند.

محمدی همچنین به وضعیت مجموعه‌های ورزشی مربوط به جانبازان و معلولین اشاره کرد و افزود: این مجموعه از سال ۸۸ کلنگ‌زنی شده اما نیمه‌تمام رها شده است.

وی با اشاره به کمبود چمن مصنوعی در روستاهای زنجان تصریح کرد: سرانه ورزشی روستایی در زنجان تنها ۹ سانتی‌متر بوده که نیازمند تقویت جدی است و باید چمن‌های مصنوعی برای استفاده مردم به‌ویژه جوانان افزایش یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی عنوان کرد: باید کمک‌های بلاعوض ورزشی و حمایت مالی بیشتر برای ورزشکاران و باشگاه‌ها فراهم شود تا آن‌ها بتوانند در لیگ‌های برتر، دسته یک و دو فعالیت کنند.

وی ادامه داد: کمک‌های مالی باید به گونه‌ای باشد که ورزش استان زنجان در مقایسه با سایر استان‌ها و شهرهای بزرگ، وضعیت بهتری داشته باشد.