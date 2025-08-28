https://mehrnews.com/x38SKC ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰ کد خبر 6573281 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰ ضرورت مدیریت بحران آبی در مناطق محروم شهرکرد - معاون توسعه امور روستایی رئیسجمهور بر تثبیت جمعیت و مدیریت بحران آبی در مناطق محروم تاکید کرد. دریافت 18 MB کد خبر 6573281 کپی شد مطالب مرتبط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تحقیقات و فناوری پیشتاز است توسعه چهارمحال و بختیاری نیازمند عبور از نگاههای کلیشهای است مشارکت مردمی رکن اصلی توسعه روستایی است برچسبها مناطق محروم معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شهرکرد عبدالکریم حسین زاده بحران آب
