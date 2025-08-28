دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تحقیقات و فناوری پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده بعد از ظهر پنجشنبه در سفر به استان بوشهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به پیشرفتهای چشمگیری در یک دهه گذشته دست پیدا کرده است و در گروه خود به رتبه اول رسیده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم تقویت ارتباط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صنایع مختلف استان تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود صنایع بزرگ در استان، باید برای حل مشکلات حوزه سلامت بیشتر همت داشته باشیم.
آخوندزاده افزود: ارتباط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صنایعی مانند پتروشیمیها برای حل مسائل بهداشت و درمان بسیار مهم است و این همکاریها باید برای جذب حمایتهای مالی بیشتر توسعه یابد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ملموسترین کاربردهای هوش مصنوعی در فناوریهای حوزه علوم پزشکی است گفت: اگر از هوش مصنوعی در امور تشخیصی استفاده نکنیم از علم روز عقب میافتیم.
لزوم سرمایهگذاری بیشتر در حوزه هوش مصنوعی
آخوندزاده با تأکید بر لزوم سرمایهگذاری بیشتر در حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: ایران در زمینه استفاده از هوش مصنوعی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه کمی عقبتر است، اما امیدواریم که با تشکیل ستاد هوش مصنوعی در کشور که زیر نظر معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده و بخش عمده فعالیت آن مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، شاهد ارتقای قابلتوجهی در این حوزه باشیم و بودجههای تخصیصیافته به رشد آن کمک کند.
وی با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در تأمین داروی کشور، گفت: بخش قابلتوجهی از داروی مصرفی مردم، تولید این شرکتهاست.
آخوندزاده با بیان اینکه از حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان فعال در کشور وجود دارد که حدود هزار و ۵۰۰ شرکت در حوزه بهداشت و درمان است، اما بیشترین گردش مالی و صادرات متعلق به بخش بهداشت و درمان است، این امر نشاندهنده فعالیت مؤثر و موفق این شرکتها است، افزود: موفقترین شرکتهای دارویی کشور، شرکتهای با قدمت ۴۰ یا ۵۰ سال نبوده و شرکتهای کوچک یا متوسط دانشبنیان هستند که بیشترین صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
معاون وزیر بهداشت به فاصله قابل توجه بودجههای تحقیقات و فناوری ایران با کشورهای پیشرفته نیز اشاره کرد و افزود: در حالی که کشورهای همسطح در منطقه ۱ تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به تحقیق و توسعه اختصاص میدهند، اما این میزان در ایران تنها ۰.۵ درصد است.
آخوندزاده افزود: سیاستگذاران در سال ۱۴۰۵ برای سهم واقعی تحقیق و توسعه از GDP فکری اساسی کنند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوشهر را نیازمند افزایش تعداد تختهای بیمارستانی، بهویژه در بخشهای اورژانس و مراقبتهای ویژه دانست و یکی از مشکلات اصلی بهداشت و درمان استان را ماندگاری پزشکان عنوان کرد گفت: باید با فراهم کردن امکانات لازم، شرایطی ایجاد شود که پزشکان در استان بوشهر ماندگار شده و برای مدت طولانیتری در این استان خدمت کنند.
نظر شما