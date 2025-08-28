مشارکت مردمی رکن اصلی توسعه روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مسئولان کشوری و نمایندگان استان در مجلس، این سفر را نشانهای از رویکرد عدالتمحوری و مردمگرایی دولت سیزدهم دانست.
وی اظهار داشت: این سفر میتواند فرصتی مغتنم برای پیگیری مطالبات مردمی و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای در مناطق کمتر برخوردار باشد.
مردانی با تبریک هفته دولت به خدمتگزاران نظام، این ایام را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و شنیدن دغدغههای مردم عنوان کرد و افزود: تلاش میشود با همدلی و همکاری، گامهای مؤثری در مسیر توسعه استان برداشته شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان از جمله سرچشمه بودن رودخانههای کارون، زایندهرود و دز، بحران آب و خشکسالیهای پیاپی را از چالشهای جدی منطقه برشمرد.
وی همچنین به مشکلات موجود در حوزههای مسکن روستایی، عشایر و راههای ارتباطی اشاره کرد و خواستار توجه ویژه دولت به این مسائل شد.
مردانی مشارکت مردمی را رکن اصلی توسعه روستایی دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان محلی، تقویت زیرساختها، ارتقای مهارتهای شغلی و توانمندسازی زنان تأکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری سرشار از منابع طبیعی و انسانی است و تحقق جهش توسعهای نیازمند انسجام و همدلی میان ارکان حاکمیت است.
