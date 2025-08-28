به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم گفت: در حالی‌که بسیاری از دولت‌ها در چندین دوره با بحران‌های مختلف مواجه می‌شوند، دولت فعلی در مدت کوتاهی با حجم بالایی از مشکلات روبه‌رو شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان افزود: نباید به جلسات و سفرهای نمایشی بسنده کرد، بلکه باید ارتباط مستقیم با مردم برقرار شود تا اعتماد عمومی تقویت گردد.

حسین‌زاده با اشاره به عقب‌ماندگی توسعه‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: اقتصاد تک‌محصولی، مهاجرت نخبگان، کمبود زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری موجب شده این استان در دو دهه گذشته در پایین‌ترین رده‌های توسعه باقی بماند.

وی ادامه داد: بسیاری از استان‌های محروم کشور نیز با چنین وضعیتی مواجه هستند و راهکارهای قدیمی دیگر پاسخگو نیستند. باید با ابزارهای نوین و طراحی برنامه‌های مشترک، مسیر توسعه را هموار کرد.

معاون رئیس‌جمهور با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر سیاست‌های ملی گفت: غفلت از ظرفیت‌های محلی یکی از عوامل مؤثر در توسعه‌نیافتگی استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به تحقق پایین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در مناطق محروم افزود: تنها راه تغییر این روند، تعریف نقش ملی برای هر استان بر اساس ظرفیت‌های درونی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

حسین‌زاده همچنین بر توانمندسازی مردم تأکید کرد و گفت: مردم نباید صرفاً تماشاگر باشند، بلکه باید بازیگر اصلی در توسعه و تصمیم‌گیری‌ها شوند.

وی از برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال، اتصال زنجیره‌های محلی به ملی، تقویت تعاونی‌های مردمی و عدالت آموزشی خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، عزم دولت برای خدمت‌رسانی به مردم پابرجاست.