  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

رویترز: روسیه و چین پیش نویس قطعنامه تمدید برجام را آماده کردند

رویترز: روسیه و چین پیش نویس قطعنامه تمدید برجام را آماده کردند

منابع سیاسی از اقدام روسیه و چین برای تمدید توافق هسته‌ای با ایران به مدت شش ماه دیگر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رویترز به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که روسیه و چین پیش نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت با هدف تمدید توافق هسته‌ای با ایران به مدت شش ماه دیگر آماده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در این پیش نویس از طرف‌های مربوطه خواسته شده فوراً مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند.

لازم به ذکر است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی مدعی شد که شورای امنیت فردا جمعه برای بررسی تصمیم انگلیس، فرانسه و آلمان در راستای فعال سازی مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد. الجزیره نیز گزارش داد که این جلسه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

کد خبر 6573309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها