رویترز: روسیه و چین پیش نویس قطعنامه تمدید برجام را آماده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رویترز به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که روسیه و چین پیش نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت با هدف تمدید توافق هسته‌ای با ایران به مدت شش ماه دیگر آماده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در این پیش نویس از طرف‌های مربوطه خواسته شده فوراً مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند.

لازم به ذکر است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی مدعی شد که شورای امنیت فردا جمعه برای بررسی تصمیم انگلیس، فرانسه و آلمان در راستای فعال سازی مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد. الجزیره نیز گزارش داد که این جلسه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.