به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که تروئیکای اروپا به دنبال استفاده از مهلت ۳۰ روزه برای گفتگو با ایران هستند.

وی مدعی شد: اقدامات هسته‌ای ایران نباید بیش از این رو به وخامت برود. تصمیم بازگشت تحریم‌های ایران به معنی پایان تلاش‌های دیپلماتیک نیست.

وزیر خارجه آلمان نیز مدعی شد که ایران باید در حال حاضر با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته و به مذاکرات مستقیم با اروپا پایبند باشد.

رویترز مدعی شد که تروئیکای اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام کرد که مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران را فعال می‌کند تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره برقرار شود.

براساس این نامه که رویترز مدعی رؤیت آن شده است، سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه‌ای به شورای امنیت اعلام کردند که «تصمیم گرفته‌اند تا پیش از آنکه توانایی بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران را در اواسط اکتبر از دست بدهد، مکانیسم اسنپ‌بک علیه ایران را فعال کنند.»