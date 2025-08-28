  1. بین الملل
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

روسیه: اقدام اروپا علیه ایران هیچ تأثیر قانونی ندارد

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل به فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ایران توسط کشورهای اروپایی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: اقدام کشورهای اروپایی علیه ایران در سازمان ملل هیچ تأثیر قانونی ندارد.

وی اضافه کرد: معتقد نیستیم که شورای امنیت باید بر اساس این اقدام تروئیکای اروپا تصمیمی بگیرد.

این مسئول روس تصریح کرد: روسیه و چین هنوز درخواستی برای رأی گیری در شورای امنیت در مورد پیش نویس قطعنامه خود ارائه نکرده‌اند.

پیش از این رویترز به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که روسیه و چین پیش نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت با هدف تمدید توافق هسته‌ای با ایران به مدت شش ماه دیگر آماده می‌کنند.

