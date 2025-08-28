روسیه: اقدام اروپا علیه ایران هیچ تأثیر قانونی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: اقدام کشورهای اروپایی علیه ایران در سازمان ملل هیچ تأثیر قانونی ندارد.

وی اضافه کرد: معتقد نیستیم که شورای امنیت باید بر اساس این اقدام تروئیکای اروپا تصمیمی بگیرد.

این مسئول روس تصریح کرد: روسیه و چین هنوز درخواستی برای رأی گیری در شورای امنیت در مورد پیش نویس قطعنامه خود ارائه نکرده‌اند.

پیش از این رویترز به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که روسیه و چین پیش نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت با هدف تمدید توافق هسته‌ای با ایران به مدت شش ماه دیگر آماده می‌کنند.