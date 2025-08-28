  1. بین الملل
واکنش آمریکا به اقدام تروئیکای اروپا علیه ایران

واکنش آمریکا به اقدام تروئیکای اروپا علیه ایران

وزیر خارجه آمریکا به اقدام خصمانه سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با استقبال از فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران توسط تروئیکای اروپا مدعی عدم پایبندی کشورمان به تعهدات هسته‌ای خود شد.

وی در اظهاراتی خصمانه گفت که آمریکا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس و اعضای شورای امنیت برای تکمیل روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران تلاش می‌کند.

روبیو مدعی شد که آمریکا همچنان آماده تعامل مستقیم با ایران است.

وزیر امور خارجه کشورمان اقدام سه کشور اروپایی در این زمینه را ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانست. وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری عملکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت ایران در پایبندی به دیپلماسی برای حل و فصل مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تأمین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.

