به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی غروب پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش با حضور وزیر به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه بهبود کیفیت آموزش مورد تاکید است، ابراز داشت: یکی از خواسته‌های مردم غرب استان استقلال اداره آموزش و پرورش ایوانکی است.

وی با بیان اینکه برای امور اداری مردم ایوانکی باید مسیر گرمسار را طی کنند، افزود: تحقق استقلال این اداره پس از سال‌ها مورد توقع است.

عضو خانه ملت با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد مدارس شهرستان تخریبی است، ابراز داشت: اصلاح این روند نیاز به رسیدگی فوری است.

عربی با بیان اینکه ایجاد فضای آموزشی مناسب از نیازهای اساسی برای توسعه است، تصریح کرد: عدالت آموزشی با بهبود فضای مورد نیاز و امکان دسترسی همه دانش آموزان فراهم می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود تا محتوی درسی بازبینی و ساختارها در آموزش و پرورش بهبود و کیفیت آموزش ارتقا یابد در این صورت می‌توان شاهد توسعه آموزش در کشور بود.