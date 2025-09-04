به گزارش خبرنگار مهر، حمید عربی ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره آموزش و پرورش گرمسار با بیان اینکه اتفاق خوبی برای مدرسه بهارستان ایوانکی رقم خورده است، ابراز داشت: دو واحد تجاری برای کمک به ارتقا آموزش در این شهر راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه این طرح ۵۱ متر مربع وسعت دارد، افزود: این طرح سال گذشته کلید و امروز شاهد به ثمر نشستن آن هستیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش گرمسار بابیان اینکه این دو باب مغازه با اعتبار هشت میلیارد ریال از محل کمک‌های خیران افتتاح شد، ابراز داشت: هدف از این گام ایجاد منبع درآمد زایی پایدار به نفع تقویت زیر ساخت آموزشی است.

عربی با بیان اینکه پروژه‌های درآمد زا در نهایت به ارتقا کیفیت آموزش منتهی می‌شود، تصریح کرد: استفاده درست از آن می‌تواند آینده بهتری برای دانش آموزان بسازد.

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از اجاره این واحدها صرف دانش آموزان مدرسه بهارستان ایوانکی می‌شود، افزود: امیدوارم این اقدام نمونه پایلوت برای سایر مدارس شهرستان انجام شود.