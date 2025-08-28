به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در دومین همایش بین‌المللی رهبران دینی با موضوع «نقش رهبران دینی در حل منازعات بشری» که در مالزی برگزار شد، ریاست اجلاس تخصصی با عنوان «فاجعه غزه، آینه ناتوانی نهادهای بشری و دوگانگی ارزش‌های انسانی» را بر عهده گرفت.

اعرافی در این اجلاس که با حضور صدها شخصیت دینی برگزار شد، دو وظیفه مهم رهبران دینی را ایجاد وحدت و همدلی میان پیروان ادیان و ایستادگی در برابر ظلم و استعمار عنوان کرد و افزود: تحقق این اهداف نیازمند گفتمان‌سازی، نظریه‌پردازی و تدوین سند مشترک و نقشه راه میان رهبران ادیان است.

وی با اشاره به اوضاع غزه، این فاجعه را نماد آشکار ناتوانی نهادهای بین‌المللی و رفتار دوگانه مدعیان حقوق بشر دانست و تصریح کرد: در عین حال، غزه نشانه پایداری و عظمت ملت مظلوم فلسطین است و رهبران ادیان باید در قبال آن احساس مسئولیت کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، فلسطین را خط مقدم مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دانست و گفت: راه‌حل منطقی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری انتخابات و همه‌پرسی در میان همه فلسطینیان واقعی است، اما تا زمانی که رژیم صهیونیستی و حامیان غربی مانع تحقق این راه‌حل مردم‌سالارانه شوند، تنها راه، مقاومت در برابر اشغال و ظلم خواهد بود.

آیت‌الله اعرافی در پایان با تأکید بر ناصواب بودن طرح‌هایی همچون عادی‌سازی روابط یا ایجاد دو دولت، خواستار گفتمان‌سازی جهانی برای قطع همه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رژیم صهیونیستی شد.