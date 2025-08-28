وزیر دادگستری: انسجام ملی نقشه دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، امینحسین رحیمی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری استان ایلام به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، با اشاره به نقش ویژه ایلام در امنیت ملی و میزبانی اربعین، خواستار تخصیص بودجه ویژه و پیگیری فوری برای اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور شد.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گفت: هدف اصلی دشمن در این اقدامات، شکستن وحدت ملی و ایجاد اختلاف میان مردم بود؛ اما این نقشه با بصیرت ملت و ایستادگی مسئولان به شکست انجامید.
رحیمی بیان کرد: آسیب به زیرساختها و مراکز حساس در اولویت دوم دشمنان قرار داشت و آنچه آنان دنبال میکردند، تقابل درونی و تضعیف انسجام ملی بود، اما در عمل اتحاد مردم تقویت و انسجام ملی عمیقتر شد.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان به این سطح از همبستگی ملی، افزود: اکنون که ملت با تمام وجود در برابر دشمن ایستادهاند، ما نیز باید با تمام توان، صادقانه و بیوقفه در مسیر خدمت به مردم گام برداریم و هیچ بهانهای برای کمکاری پذیرفته نیست.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به نقش ایلام در امنیت ملی، مرزبانی و میزبانی سالانه میلیونها زائر اربعین حسینی، اظهار کرد: این استان با وجود محرومیتهای انباشته، کمتوقعترین مردم را دارد و باید در اولویت سیاستگذاری و بودجهریزی قرار گیرد.
رحیمی توضیح داد: دولت چهاردهم توجه ویژهای به ایلام داشته و تنها در هفته دولت امسال ۴۱۶ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار ۷.۵ همت در این استان کلنگزنی یا افتتاح شده است.
وی با یادآوری مصوبات سفر رئیسجمهور به ایلام بر اجرای دقیق و بیوقفه آنها تاکید کرد و گفت: بخشی از این مصوبات مربوط به زیرساختهای حیاتی استان از جمله راهها و ارتباطات است که تکمیل آنها نقشی اساسی در توسعه ایلام دارد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش، یکی از مهمترین نیازهای کشور را اصلاح ساختار پرهزینه دولت دانست و افزود: دولت به معنای مجموعه حاکمیت، بیش از حد گسترده شده و بسیاری از نهادها باید ادغام یا واگذار شوند تا منابع مالی آزاد و صرف پروژههای اولویتدار بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته شود.
وی ادامه داد: این اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی خواهد شد و قوای سهگانه نیز در حمایت از آن همنظر هستند..
رحیمی همچنین به نقش مهم تعامل قوای سهگانه در استانها اشاره کرد و گفت: اگر استاندار، رئیس کل دادگستری و نمایندگان مجلس در سطح استان هماهنگ عمل کنند، بخش بزرگی از مشکلات مردم با شتاب بیشتری برطرف خواهد شد.
وی استان ایلام را نمونه موفق این همگرایی دانست و افزود: مدیریت اربعین امسال در این استان، نشان داد که هماهنگی دستگاهها چگونه میتواند سطح خدمات را ارتقا دهد؛ این تجربه در نشست هیات دولت نیز به عنوان الگوی موفق گزارش شد.
وزیر دادگستری همچنین از آغاز برخی اقدامات مشترک دولت و قوه قضاییه برای تسهیل خدمات به مردم خبر داد و گفت: صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به مراجعه بازماندگان یکی از این اقدامات است.
وی افزود: در حوزه پزشکی قانونی نیز با ثبت میزان صدمات توسط پزشک، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت خسارت هستند و دیگر نیازی به مراجعه مجدد به محاکم قضایی نیست.
وزیر دادگستری تاکید کرد: حضور من در ایلام امروز، به عنوان نماینده دولت و با دستور مستقیم رئیسجمهور برای پیگیری مسائل استان است.
