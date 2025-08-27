  1. بین الملل
عملیات هلی‌برن صهیونیست‌ها در ریف دمشق

یک مقام رژیم الجولانی اعلام کرد که ارتش اسرائیل دست به عملیات هلی‌برن در خاک سوریه زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی وابسته به رژیم الجولانی به الجزیره گفت: ارتش اسرائیل یک عملیات هلی‌برن در یک پادگان نظامی در منطقه الکسوه در ریف دمشق انجام داده است.

به گفته وی، ارتش رژیم اسرائیل بیش از دو ساعت در منطقه عملیات هلی‌برن در الکسوه حضور داشت.

براساس گزارش این مقام رژیم الجولانی، ارتش اسرائیل ده‌ها نظامی و تعدادی تجهیزات جست‌وجو را به منطقه الکسوه در حومه دمشق منتقل کرد.

وی گفت: هیچ درگیری‌ای میان نیروهای اسرائیلی شرکت‌کننده در عملیات هلی‌برن و نیروهای ارتش سوریه رخ نداده است.

این مقام افزود: چهار بالگرد اسرائیلی در عملیات هلی‌برن در منطقه الکسوه مشارکت داشتند.

ساعاتی پیش بود که رژیم صهیونیستی این منطقه را هدف حمله هوایی قرار داده بود.

