سرباز ارتش جان یک کوهنورد تهرانی را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد ژاله، سرباز وظیفه نیروی هوایی ارتش پس از صعود به قله دماوند، در مسیر بازگشت، با ایثار و مسئولیت‌پذیری، جان یک کوهنورد گرفتار را نجات داد.

براساس این گزارش، وی در مسیر بازگشت، با کوهنوردی مواجه شد که به دلیل شرایط نامساعد جوی و گم‌کردن مسیر، در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود.

این سرباز وظیفه، که با تجهیزات محدود با لباس نظامی در محل حضور داشت، با از خود گذشتگی برای نجات جان فرد آسیب‌دیده، وارد عمل شد.

وی با حفظ آرامش و استفاده از آموزش‌های امدادی، کوهنورد گرفتار را به نقطه‌ای امن رسانده و سپس با هماهنگی تیم‌های امدادی، او را به نیروهای هلال‌احمر تحویل داد.