۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۷

بازدید رئیس سازمان بهزیستی کشور از مرکز نگهداری معلولان باران در قروه

قروه – رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به شهرستان قروه از مرکز نگهداری معلولان مؤسسه خیریه باران بازدید و روند خدمات‌رسانی به جامعه هدف را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بهزیستی کشور با همراهی مدیرکل بهزیستی کردستان، فرماندار قروه و جمعی از معاونان این سازمان از بخش‌های مختلف این مرکز از جمله دفتر CBR، مرکز مثبت زندگی، کارگاه حرفه‌آموزی و ساختمان در حال احداث بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید ضمن دیدار با جمعی از معلولان و کادر مرکز، بر لزوم توجه ویژه به اشتغال، مناسب‌سازی محیط شهری و افزایش حمایت‌های اجتماعی از افراد دارای معلولیت تأکید کرد و وعده داد موضوعات مطرح‌شده را در سطح ملی پیگیری کند.

در پایان نیز نشست مشترکی با حضور حسینی و اعضای انجمن باران برگزار و راهکارهای ارتقای خدمات توانبخشی و رفع مشکلات معلولان بررسی شد.

