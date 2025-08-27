انتصاب اعضای جدید شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، ژاله آموزگار، غلامعلی حداد عادل، فاطمهسادات سلطانی طباطبایی، محمدجواد ظریف، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی و حسامالدین آشنا در دور جدید فعالیتهای کمیسیون ملی، بهعنوان اعضای حقیقی شورای عالی منصوب شدند.
شایان ذکر است اعضای حقوقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو درایران، در دولت چهاردهم عبارتند از: حسین سیمایی (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورا)، سید عباس عراقچی (وزیر امور خارجه)، سید عباس صالحی شریعتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علیرضا کاظمی (وزیر آموزش و پرورش)، سید رضا صالحی امیری (وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، شینا انصاری (معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست)، پیمان جبلی (رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و حسن فرطوسی (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران).
شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بالاترین مرجع تصمیمگیری در این نهاد به شمار میآید و وظایفی چون تبیین سیاستها، تصویب برنامههای کلی، اظهار نظر درباره بودجه، تأیید اعضای هیئتهای اعزامی به کنفرانس عمومی و بررسی راهکارهای توسعه فعالیتهای کمیسیون و نهادهای وابسته را برعهده دارد. ریاست این شورا برعهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.
نظر شما