«بوگونیا» یورگوس لانتیموس در جشنواره فیلم ونیز دیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایپی، در فیلم جدید یورگوس لانتیموس با عنوان «بوگونیا»، مردی آشفته و وسواسی نسبت به توطئه، رئیس یک شرکت داروسازی را میرباید و او را به خیال نجات بشریت شکنجه میکند. نقش آدمربا را جسی پلمونز ایفا کرده که باور دارد گروگانش (با بازی اما استون)، یک موجود فضایی است. لانتیموس معتقد است این فیلم در دنیایی که هر روز به وخامت میرود، چندان هم دور از ذهن نیست.
یورگوس دیروز (پنجشنبه) در جشنواره فیلم ونیز گفت: بخش زیادی از دیستوپیای این فیلم خیلی تخیلی نیست. بخش زیادی از آن بازتابی از دنیای واقعی است.
فیلم «بوگونیا» که در بخش رقابتی برای جایزه اصلی، شیر طلایی، جای دارد عصر پنجشنبه در این جشنواره معتبر برای اولین بار در سطح جهان دیده شد و تشویق ایستاده ۶ دقیقهای دریافت کرد.
این فیلم بازسازی فیلم کرهای «سیاره سبز را نجات دهید!» محصول ۲۰۰۳ است و عناصر علمی تخیلی، ترسناک و کمدی را با هم ترکیب میکند. شخصیت پلمونز شیفته این ایده است که استون یکی از گونههای بیگانهای است که با نقشه نابودی زمین به این سیاره نفوذ کردهاست. این اقتباس که توسط ویل تریسی نوشته شده، چندین سال است که در دست ساخت است و آری آستر قبل از اینکه لانتیموس برای کارگردانی به آن بپیوندد، برای این امر انتخاب شده بود.
لانتیموس درباره فیلمنامه گفت: پیش از این هرگز فیلمنامهای دریافت نکرده بودم که تا این حد آماده ساخت باشد. به نظرم خیلی خندهدار و سرگرمکننده بود، اما در عین حال بسیار تأثیرگذار هم بود و موجب میشد به مسائل به شکلی عمیق فکر کنید. من فوری به ساخت آن علاقهمند شدم و این ۳ سال پیش بود و حالا حتی مرتبطتر هم به نظر میرسد.
با این فیلم چهارمین همکاری استون با لانتیموس و دومین همکاری پلمونز با این کارگردان رقم خورده است. هر دوی این بازیگران در فیلم «نوعی مهربانی» لانتیموس هم بازی کرده بودند. آخرین باری که لانتیموس با فیلمی به ونیز رفته بود سال ۲۰۲۳ با فیلم «بیچارگان» بود که جایزه شیر طلایی را از آن خود کرد. این فیلم چندین جایزه اسکار از جمله جایزه بهترین بازیگر زن برای استون را دریافت کرد.
استون در تمجید از این کارگردان گفت: من عاشق موضوعهایی هستم که او جذب آنها میشود و دنیاهایی که میخواهد کشف کند.
وی برای ایفای این نقش لازم بود تا اقدام به تراشیدن موهایش کند که به گفته خودش «سادهترین کار دنیا» بود. استون همچنین برای بامزه و سرزنده بودن فیلمنامه به تحسین آن پرداخت و گفت جهان را به خوبی منعکس میکرد.
لانتیموس هم گفت: در طول توسعه فیلمنامه و ساخت فیلم، مضامین آن بیشتر به امروز مرتبط شدند. بشریت خیلی زود با یک حسابرسی روبهرو میشود. مردم باید از بسیاری جهات مسیر درست را انتخاب کنند، در غیر این صورت نمیدانم با وجود همه چیزهایی که با فنآوری، هوش مصنوعی، جنگها و ... تغییرات اقلیمی در جهان اتفاق میافتد، چقدر وقت داشته باشیم.
وی ابراز امیدوار کرد که فیلمش مردم را به فکر کردن درباره آنچه امروز در سراسر جهان اتفاق میافتد، وادارد.
فوکس فیچرز این فیلم را از ۲۴ اکتبر در سینماهای آمریکای شمالی اکران میکند.
