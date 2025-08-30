به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جولیا رابرتز شب پیش (جمعه شب) با فیلم جدیدش «بعد از شکار»، درامی ساخته لوکا گوادانینو کارگردان ایتالیایی که وی در آن نقش یک پروفسور مشکلدار را بازی میکند، ونیز را شگفتزده کرد و خود به گریه افتاد.
این فیلم که توسط آمازون امجیام استودیوز منتشر شده، برای اولین بار در لیدو دیده شده و تشویق ایستاده ۶دقیقهای تماشاگران را دریافت کرد. در حالی که کف زدنها متوقف نمیشد، رابرتز اشکهایش را پاک کرد، برای جمعیت دست تکان داد و از کارگردان و همبازیهایش، آیو ادبیری (که او هم اشک ریخت) و اندرو گارفیلد تشکر کرد.
گوادانینو و رابرتز هر ۲ پیش از ورود به سالن پر از جمعیت سالاگرانده، روی فرش قرمز با تشویقهای «جولیا!» و «لوکا!» راه رفتند. گارفیلد نیز طرفداران خود را داشت و با جمعیت سلفی میگرفت.
در «بعد از شکار» رابرتز نقش آلما اولسون، استاد دارای احترام دانشگاه را بازی میکند. پس از متهم شدن یکی از همکارانش به عبور از خط قرمز با یک دانشجو، او مجبور میشود تا گذشته پنهان نگه داشته خود را ببیند. در این فیلم گارفیلد نقش همکار رابرتز، و ادبیری، بازیگر سریال «خرس»، نقش مگی پرایس، شاگرد آلما را بازی میکند.
این فیلم با درجه سنی R، پیش از نمایش در لیدو جنجالبرانگیز شد و یک نشست مطبوعاتی داغ را که صبح جمعه برگزار شد، تجربه کرد. در این نشت سوالهایی درباره پیام فیلم و جنبش «می تو» و فرهنگ تحریم مطرح شد. رابرتز از جدیدترین فیلمش دفاع و از این که جامعه هنر امکان گفتوگو را از دست میدهد، ابراز تاسف کرد.
وی گفت: ما بیانیه صادر نمیکنیم؛ ما این افراد را در این برهه از زمان به تصویر میکشیم. من به جنجال فکر نمیکنم اما ما مردم را به چالش میکشیم تا با هم صحبت کنند. این که از موضوع هیجانزده یا عصبانی باشید به خودتان بستگی دارد. اگر ساختن این فیلم فایدهای داشته باشد، به نظرم هیجانانگیزترین کارش این است که کاری کنیم همه با هم حرف بزنند.
در «بعد از شکار» بازیگران دیگر فیلمهای گوادانینو یعنی مایکل استولبارگ و کلوئی سونی نیز در نقشهای فرعی بازی کردهاند.
فیلمنامه این فیلم توسط نورا گرت نوشته شده تا اولین فیلمنامه بلندش را تجربه کرده باشد.
گوادانینو سال پیش با فیلم «کوئیر»، اقتباسی از رمان ویلیام اس. باروز با بازی دنیل کریگ و درو استارکی که در بخش رقابتی اکران شد، در این جشنواره حضور داشت و با آن ۹ دقیقه تشویق ایستاده گرفت. این کارگردان ایتالیایی با جشنواره ونیز پیوندی دیرینه دارد و از اولین فیلمش «قهرمانان» در سال ۱۹۹۹ تا مستند «کوکو کونتاندینو» در سال ۲۰۰۴؛ بخشهایی از سهگانه «دزیره» با عنوان «من عشق هستم» (۲۰۰۹) و «شیرجهای بزرگتر» (۲۰۱۵) با بازی تیلدا سوینتون، «ساسپیریا» در سال ۲۰۱۸ با بازی داکوتا جانسون، مستند «کفاش رویاها» با بازی فراگامو در سال ۲۰۲۰ و فیلم ترسناک عاشقانه «استخوانها و همه» (۲۰۲۲) با بازی تیموتی شالامی که برنده شیر نقرهای بهترین کارگردانی شد، در این جشنواره حضور داشت.
«بعد از شکار» از ۱۰ اکتبر در سینماهای نیویورک و لسآنجلس و از یک هفته بعد به شکل گسترده در دیگر سینماها روی پردههای نقرهای میرود.
